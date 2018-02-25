Поклонники раскритиковали Розу Сябитову за рассказы о мужском климаксе на Дне защитника отечества

Ведущая отметила, что он тоже существует и связан с уменьшением выработки гормона, но его нельзя путать с импотенцией. Мужчины ощущают одышку, головокружение и проблемы с сердцем, а также у них снижается либидо. Женщинам нужно позаботиться о здоровье избранников и отвести их к врачу для назначения нужных препаратов.Подписчики были возмущены такой темой в честь праздника, после чего назвали Розу Сябитову странной особой, не имеющей медицинского образования, но дающую подобные советы. Некоторые лица назвали ее молодцом, напомнившим сильному полу о грядущих изменениях в организме. Люди уже находятся в предвкушении нового скандала на 8 Марта, когда знаменитость снова поднимет пикантную тему.