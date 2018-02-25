Кети Топурия снялась в необычном купальнике и порадовала фанатов идеальной фигурой

Подписчики сразу обратили внимание на оригинальную “рваную” модель пляжного наряда, дополненную большими серьгами. Они написали много лестных слов в адрес исполнительницы, назвав ее самой сексуальной особой с прекрасными глазами. Некоторые лица упомянули о пластике, а также затронули тему личных романов звезды.Кети Топурия часто становилась объектом критики из-за смены избранников, после чего она вышла замуж за Льва Гейхмана и подарила ему наследницу Оливию. Затем стали распространятся слухи, что артистка имеет романтические отношения с рэпером Гуфом, после чего она сообщила фанатам о разводе и подтвердила эту информацию.