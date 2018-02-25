Дарья Мороз поразила поклонников танцами на льду

Звезда мечтала стать фигуристкой с детства, но только два года назад смогла воплотить свои желания в жизни. После “Ледникового периода” она продолжила свои занятия и показала личные достижения вместе с партнером в новом номере. Подписчики были в восторге от изящных движений Дарьи Мороз и оценили ее мастерство, отметив, что она находится на большой высоте.Пользователи сетей шутливо написали о канадских фигуристах, которые будут завидовать их кумиру после такого великолепного выступления. Также люди назвали знаменитость сильной особой, которая смогла достичь таких результатов, несмотря на зрелый возраст.