В госпитале Вишневского будет внедряться ядерная медицина

Эта программа сотрудничества будет наращивать взаимодействия между «Курчатовским институтом» и 3 ЦВКГ Вишневского по совместной работе развития медицинских инновационных технологий и других критических биологических и медицинских научных проектов.По заявлению генерал-майора Александра Владимировича Есипова, который является начальником госпиталя Вишневского, приоритетными целями научно-практического сотрудничества стали таргетные технологии, ядерная медицина, создание новых медицинских материалов и персонифицированная медицина.Все программы будут реализованы в ходе межведомственного взаимодействия по таким направлениям, как проведение мероприятий и совместных исследований, организация инвестиционных проектов, выполнение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.Ранее уже сообщалось, что работники госпиталя Вишневского уже участвовали в похожих мероприятиях, которые были связаны с совершенствованием системы радиационной безопасности, в частности, в работе конференции «Радиационная гигиена и радиационная безопасность государства», который прошел на базе Ученого совета медицинской академии Минздрава России.