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В госпитале Вишневского будет внедряться ядерная медицина

В декабре 2017 года заключили соглашение, в рамках реализации государственной политики по выполнению ряда научно-исследовательских работ в области высоких технологий и развитию атомной энергетики, по сотрудничеству между 3 Центральным клиническим госпиталем для военных Вишневского и Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

В госпитале Вишневского будет внедряться ядерная медицинаЭта программа сотрудничества будет наращивать взаимодействия между «Курчатовским институтом» и 3 ЦВКГ Вишневского по совместной работе развития медицинских инновационных технологий и других критических биологических и медицинских научных проектов.

По заявлению генерал-майора Александра Владимировича Есипова, который является начальником госпиталя Вишневского, приоритетными целями научно-практического сотрудничества стали таргетные технологии, ядерная медицина, создание новых медицинских материалов и персонифицированная медицина.

Все программы будут реализованы в ходе межведомственного взаимодействия по таким направлениям, как проведение мероприятий и совместных исследований, организация инвестиционных проектов, выполнение опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.

Ранее уже сообщалось, что работники госпиталя Вишневского уже участвовали в похожих мероприятиях, которые были связаны с совершенствованием системы радиационной безопасности, в частности, в работе конференции «Радиационная гигиена и радиационная безопасность государства», который прошел на базе Ученого совета медицинской академии Минздрава России.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:00
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