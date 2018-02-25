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Ольга Бузова соединила движения из песни «Мало половин» и «Все танцуют локтями»

Певица, телеведущая Ольга Бузова, побывав на концерте L’One, решила совместить движения из трека «Все танцуют локтями» и своей песни «Мало половин».

Бузова сегодня в социальных сетях опубликовала видео, на котором она вместе со своей сестрой Анной Бузовой и подругой Яной Акру танцуют «танец локтей». Правда, движения девушки решили взять из клипа Ольги на песню «Мало половин».

Ольга Бузова соединила движения из песни «Мало половин» и «Все танцуют локтями»

В результате эти движения достаточно органично вписались в общую композицию. Правда, многие подписчики так не считают. По их мнению, Бузова постоянно делает подобные движения, которые всем изрядно надоели. Поэтому ей стоит придумать что-то новое.

Однако истинные фанаты по достоинству оценили данный танец, отметив, что движение Ольги по-настоящему универсальное, так как подходит под любую песню.

Добавим, что видеоролик действительно понравился пользователям, так как за несколько часов он уже набрал более полутора миллиона просмотров в Instagram.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:24
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