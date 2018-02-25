Ольга Бузова соединила движения из песни «Мало половин» и «Все танцуют локтями»

Бузова сегодня в социальных сетях опубликовала видео, на котором она вместе со своей сестрой Анной Бузовой и подругой Яной Акру танцуют «танец локтей». Правда, движения девушки решили взять из клипа Ольги на песню «Мало половин».В результате эти движения достаточно органично вписались в общую композицию. Правда, многие подписчики так не считают. По их мнению, Бузова постоянно делает подобные движения, которые всем изрядно надоели. Поэтому ей стоит придумать что-то новое.Однако истинные фанаты по достоинству оценили данный танец, отметив, что движение Ольги по-настоящему универсальное, так как подходит под любую песню.Добавим, что видеоролик действительно понравился пользователям, так как за несколько часов он уже набрал более полутора миллиона просмотров в Instagram.