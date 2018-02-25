Лена Хромина и Саймон Марданшин заслужили звание самой ужасной пары «Дома-2»
Яркая блондинка Лена Хромина умерила скандальный нрав и для Саймона Марданшина решила стать ласковой и послушной, но это не спасло молодых людей от звания «самой ужасной пары проекта».
Марданшин похвастался, что эпатажная участница реалити-шоу готова по первому требованию возлюбленного уйти с телестройки вслед за ним.
Напомним, что Саймон Марданшин постоянно мечется между домовскими красавицами, бегая то к Марго Овсянниковой, то к Хроминой. В итоге парень остался с ленной, которая по его словам изменилась, чем повысила уровень доверия к ней.
Однако зрители не верят в искренность намерений Хроминой и рекомендуют обоим участникам «идти домой», так как они всем надоели и называют Саймона и Лену «отвратительными» и «ужасной парой».
Марданшин похвастался, что эпатажная участница реалити-шоу готова по первому требованию возлюбленного уйти с телестройки вслед за ним.
Напомним, что Саймон Марданшин постоянно мечется между домовскими красавицами, бегая то к Марго Овсянниковой, то к Хроминой. В итоге парень остался с ленной, которая по его словам изменилась, чем повысила уровень доверия к ней.
Однако зрители не верят в искренность намерений Хроминой и рекомендуют обоим участникам «идти домой», так как они всем надоели и называют Саймона и Лену «отвратительными» и «ужасной парой».