Лена Хромина и Саймон Марданшин заслужили звание самой ужасной пары «Дома-2»

Марданшин похвастался, что эпатажная участница реалити-шоу готова по первому требованию возлюбленного уйти с телестройки вслед за ним.Напомним, что Саймон Марданшин постоянно мечется между домовскими красавицами, бегая то к Марго Овсянниковой, то к Хроминой. В итоге парень остался с ленной, которая по его словам изменилась, чем повысила уровень доверия к ней.Однако зрители не верят в искренность намерений Хроминой и рекомендуют обоим участникам «идти домой», так как они всем надоели и называют Саймона и Лену «отвратительными» и «ужасной парой».