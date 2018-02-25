Ольга Бузова может приостановить сотрудничество с Comedy Club

Напомним, что несколько дней назад Андрей Скороход, известный также под ником Глебати, грязно оскорбил саму певицу и ее фанатов. В ответ поклонники Бузовой ополчились против резидента комедийной передачи и написали ему более 16 тысяч гневных комментариев.Примечательно, что сама Ольга Бузова расстроилась не из-за написанных слов, а из-за бездействия ее друзей с канала ТНТ, на помощь которых она рассчитывала. Даже извинения Тимура Батрутдинова не удовлетворили мега-звезду, вероятно, она ожидала от него более решительных действий.Обещания креативного директора Comedy тоже не успокоили Бузову и пользователи предполагают, что она может приостановить сотрудничество с юмористическим шоу.