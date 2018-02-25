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Ольга Бузова может приостановить сотрудничество с Comedy Club

Как известно участие Ольги Бузовой в шоу Comedy Club приносит ее организаторам высокие рейтинги, но не исключено, но из-за скандала с одним из резидентов, телезвезда может встать в позу и приостановить сотрудничество.

Напомним, что несколько дней назад Андрей Скороход, известный также под ником Глебати, грязно оскорбил саму певицу и ее фанатов. В ответ поклонники Бузовой ополчились против резидента комедийной передачи и написали ему более 16 тысяч гневных комментариев.

Ольга Бузова может приостановить сотрудничество с Comedy Club

Примечательно, что сама Ольга Бузова расстроилась не из-за написанных слов, а из-за бездействия ее друзей с канала ТНТ, на помощь которых она рассчитывала. Даже извинения Тимура Батрутдинова не удовлетворили мега-звезду, вероятно, она ожидала от него более решительных действий.

Обещания креативного директора Comedy тоже не успокоили Бузову и пользователи предполагают, что она может приостановить сотрудничество с юмористическим шоу.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:54
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