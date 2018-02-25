АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты ЦСМИ: Деятельность Роснефти является частью внешней политики России
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Ольга Серябкина продемонстрировала Instagram-подписчикам фрагмент из новой песни

Солистка коллектива SEREBRO Ольга Серябкина продемонстрировала Instagram-фолловерам фрагмент из новой композиции, которую она спела под аккомпанемент рояля, на котором играл Макс Фадеев. В подписи к видео артистка написала слова из песни: «Не позвоню… будь спокоен».

Ольга Серябкина продемонстрировала Instagram-подписчикам фрагмент из новой песни

Серябкина приняла решение продемонстрировать видео с репетиции новой композиции при музыкальном сопровождении Макса Фадеева, который играл на рояле. Короткий видеоролик показывает только фрагмент новой песни, в которой рассказывается о расставании двух влюблённых. При этом даётся обещание не беспокоить и не звонить любимому, зная его номер телефона наизусть. Ольга чувственно исполняет новую композицию.

Фанаты бурно отреагировали на пост, отметив, что ждут с нетерпением выхода новой песни известной группы. Кроме этого, прослушав фрагмент, подписчики заявили, что композиция станет новым хитом. За четырнадцать часов ролик просмотрели около 448 тысяч поклонников.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 19:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Данилко предложил властям Киева
Сирийскими военными предотвращён теракт у мечети
Норвегия выделит $13 млн. на реконструкцию
Чехия собралась заменить версии Ми-24 натовскими
В России работают над самолетом с лазерным оружием
Тюнеры из RoadShow International взялись за
В Китае 53-летний мужчина зарезал четырех человек
ВМФ Российской Федерации получит новый авианосец
Захарова рассказала об интересе США к выборам в
В китайском аэропорту произошло возгорание багажа
В Сети обрушились с критикой на Любовь Успенскую
NASA может упростить процедуру дезинфекции для
Рамзану Кадырову представали боевую машину для
В сеть просочились первые изображения нового SEAT
Фанаты взбудоражены пропажей памятника Владиславу
Создатель комиксов назвал героев DC устаревшими
Боевики готовят провокации с химическим оружием
Наследница Вячеслава Тихонова Анна рассказала
Филипп Киркоров побывал на месте своего дебюта в
Актеры из Красноярска рассказали о жестокости к
Курдские ополченцы готовы прекратить ведение огня
Ольга Орлова рассказала секреты своей молодости
Станислав Садальский раскритиковал поведение
В Microsoft Store началась распродажа смартфонов
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за
Военные США готовятся к будущим космическим войнам
МакSим сбежала из новой квартиры
Елена Подкаминская испытывает блаженство от
В США процветает торговля расчлененными трупами с
Неправильное приготовление овсянки становится
Просмотреть все новости