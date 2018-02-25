Ольга Серябкина продемонстрировала Instagram-подписчикам фрагмент из новой песни
Солистка коллектива SEREBRO Ольга Серябкина продемонстрировала Instagram-фолловерам фрагмент из новой композиции, которую она спела под аккомпанемент рояля, на котором играл Макс Фадеев. В подписи к видео артистка написала слова из песни: «Не позвоню… будь спокоен».
Серябкина приняла решение продемонстрировать видео с репетиции новой композиции при музыкальном сопровождении Макса Фадеева, который играл на рояле. Короткий видеоролик показывает только фрагмент новой песни, в которой рассказывается о расставании двух влюблённых. При этом даётся обещание не беспокоить и не звонить любимому, зная его номер телефона наизусть. Ольга чувственно исполняет новую композицию.
Фанаты бурно отреагировали на пост, отметив, что ждут с нетерпением выхода новой песни известной группы. Кроме этого, прослушав фрагмент, подписчики заявили, что композиция станет новым хитом. За четырнадцать часов ролик просмотрели около 448 тысяч поклонников.
Серябкина приняла решение продемонстрировать видео с репетиции новой композиции при музыкальном сопровождении Макса Фадеева, который играл на рояле. Короткий видеоролик показывает только фрагмент новой песни, в которой рассказывается о расставании двух влюблённых. При этом даётся обещание не беспокоить и не звонить любимому, зная его номер телефона наизусть. Ольга чувственно исполняет новую композицию.
Фанаты бурно отреагировали на пост, отметив, что ждут с нетерпением выхода новой песни известной группы. Кроме этого, прослушав фрагмент, подписчики заявили, что композиция станет новым хитом. За четырнадцать часов ролик просмотрели около 448 тысяч поклонников.