Ольга Серябкина продемонстрировала Instagram-подписчикам фрагмент из новой песни

Серябкина приняла решение продемонстрировать видео с репетиции новой композиции при музыкальном сопровождении Макса Фадеева, который играл на рояле. Короткий видеоролик показывает только фрагмент новой песни, в которой рассказывается о расставании двух влюблённых. При этом даётся обещание не беспокоить и не звонить любимому, зная его номер телефона наизусть. Ольга чувственно исполняет новую композицию.Фанаты бурно отреагировали на пост, отметив, что ждут с нетерпением выхода новой песни известной группы. Кроме этого, прослушав фрагмент, подписчики заявили, что композиция станет новым хитом. За четырнадцать часов ролик просмотрели около 448 тысяч поклонников.