Компания Lenovo готовит новые ноутбуки на базе Ryzen

При этом они применяются в небольшом количестве современных ноутбуков. Компания Lenovo пока предлагает только один лэптоп на основе Raven Ridge. Речь идёт о Ideapad 720S-13ARR, в котором имеются «четырёхъядерники» Ryzen 5 2500U, а также Ryzen 7 2700U. Также имеется мнение, что ассортимент такого рода мобильных устройств Lenovo в скором времени будет расширен двенадцатидюймовой версией ThinkPad A285, а также четырнадцатидюймовой ThinkPad A485.Наряду с этим китайская компания осуществляет работу над родственными версиями ThinkPad E480/E580 (основа - Intel Core) современными ноутбуками ThinkPad E485, а также ThinkPad E585. Они упоминаются в PDF-документе, который подготовили к такому мероприятию, как Mobile World Congress 2018.