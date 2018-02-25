АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты ЦСМИ: Деятельность Роснефти является частью внешней политики России
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Компания Lenovo готовит новые ноутбуки на базе Ryzen

Чипы APU/SoC AMD Raven Ridge (Ryzen 3/5/7 2000U) непосредственно для лэптопов, а также «2-в-1» довольно достойно выглядят на фоне версий SoC Intel Kaby Lake Refresh-U (Core i3/i5/i7-8000U).

Компания Lenovo готовит новые ноутбуки на базе Ryzen


При этом они применяются в небольшом количестве современных ноутбуков. Компания Lenovo пока предлагает только один лэптоп на основе Raven Ridge. Речь идёт о Ideapad 720S-13ARR, в котором имеются «четырёхъядерники» Ryzen 5 2500U, а также Ryzen 7 2700U. Также имеется мнение, что ассортимент такого рода мобильных устройств Lenovo в скором времени будет расширен двенадцатидюймовой версией ThinkPad A285, а также четырнадцатидюймовой ThinkPad A485.

Наряду с этим китайская компания осуществляет работу над родственными версиями ThinkPad E480/E580 (основа - Intel Core) современными ноутбуками ThinkPad E485, а также ThinkPad E585. Они упоминаются в PDF-документе, который подготовили к такому мероприятию, как Mobile World Congress 2018.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 19:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Данилко предложил властям Киева
Сирийскими военными предотвращён теракт у мечети
Норвегия выделит $13 млн. на реконструкцию
Чехия собралась заменить версии Ми-24 натовскими
В России работают над самолетом с лазерным оружием
Тюнеры из RoadShow International взялись за
В Китае 53-летний мужчина зарезал четырех человек
ВМФ Российской Федерации получит новый авианосец
Захарова рассказала об интересе США к выборам в
В китайском аэропорту произошло возгорание багажа
В Сети обрушились с критикой на Любовь Успенскую
NASA может упростить процедуру дезинфекции для
Рамзану Кадырову представали боевую машину для
В сеть просочились первые изображения нового SEAT
Фанаты взбудоражены пропажей памятника Владиславу
Создатель комиксов назвал героев DC устаревшими
Боевики готовят провокации с химическим оружием
Наследница Вячеслава Тихонова Анна рассказала
Филипп Киркоров побывал на месте своего дебюта в
Актеры из Красноярска рассказали о жестокости к
Курдские ополченцы готовы прекратить ведение огня
Ольга Орлова рассказала секреты своей молодости
Станислав Садальский раскритиковал поведение
В Microsoft Store началась распродажа смартфонов
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за
Военные США готовятся к будущим космическим войнам
МакSим сбежала из новой квартиры
Елена Подкаминская испытывает блаженство от
В США процветает торговля расчлененными трупами с
Неправильное приготовление овсянки становится
Просмотреть все новости