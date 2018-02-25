Сын Кристины Орбакайте – Дени, покорил фанатов мамы возмужавшим видом

Недавно в аккаунте Орбакайте было обнародовано сразу несколько новых публикаций и видео, сделанных в период семейного отдыха. Фолловеры Кристины оценили семейную идиллию своего кумира. Поклонникам также понравились снимки и видео дочки Клавдии. Однако настоящая буря эмоций досталась публикации, на которой Орбакайте изображена в обнимку с девятнадцатилетним сыном Дени Байсаровым.Фолловеры в последний раз видели юношу на свадьбе своего старшего брата. По мнению подписчиков, парень с тех пор сильно изменился. Он имеет вид уверенного в себе мужчины. Фанаты похвалили артистку за то, что она правильно воспитывает детей, пожелав ей большого семейного счастья.