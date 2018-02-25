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Хейтеры обвинили Дарью Пынзарь в безграмотности за банальную описку

Незначительная описка в тексте комментария к фото Дарьи Пынзарь привлекла внимание хейтеров, которые тут же обвинили ее в безграмотности.

Экс-участница «Дома-2» сейчас отдыхает с семьей в Турции и поделилась впечатлениями от местного ресторана с подписчиками в Instagram, но в тексте отзыва вместо слова «посетите» оказалось «поместите» и за эту описку тут же ухватились антифанаты.

Хейтеры обвинили Дарью Пынзарь в безграмотности за банальную описку

Часть пользователей поняла, что это случилось из-за функции «автозамены», которая подставила не то слово, но хейтерам захотелось выставить бывшую участницу телестройки безграмотной, как доказательство низкого уровня образованности домовцев.

В своей публикации Дарья Пынзарь позирует на фоне гор с детьми и ее фанаты отметили, что снимок очень красивый и красочны, вполне подходит в качестве фотообоев.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:38
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