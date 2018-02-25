В Аргентине НЛО решил принять участие в авиашоу
Людям редко удается увидеть внеземные корабли пришельцев из-за их умения маскироваться, что также относится к технике, часто снимающей их в виде белой дымки. Аргентинцу из города Мар-дель-Плата удалось сделать видео с участием НЛО во время показа местного авиашоу.
Мужчина приехал сюда, чтобы насладиться выступлением пилотов воздушного транспорта и сделал несколько сюжетов, но дома во время просмотра заметил на них странный объект, появляющийся возле хвоста одного самолета во время выполнения фигур высшего пилотажа.
Он был белого оттенка и немного напоминал облако, но затем начал показывать в воздухе немыслимые пируэты, двигаясь на большой скорости. Сам автор ролика предпочел сохранить интригу и предоставил пользователям сетей самим найти НЛО без сделанной подсказки. Многие люди после просмотра предположили, что это мог быть ангел, пролетающий в воздухе.
Мужчина приехал сюда, чтобы насладиться выступлением пилотов воздушного транспорта и сделал несколько сюжетов, но дома во время просмотра заметил на них странный объект, появляющийся возле хвоста одного самолета во время выполнения фигур высшего пилотажа.
Он был белого оттенка и немного напоминал облако, но затем начал показывать в воздухе немыслимые пируэты, двигаясь на большой скорости. Сам автор ролика предпочел сохранить интригу и предоставил пользователям сетей самим найти НЛО без сделанной подсказки. Многие люди после просмотра предположили, что это мог быть ангел, пролетающий в воздухе.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:30