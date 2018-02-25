«Газпром» и Пакистан провели переговоры о возможности поставок СПГ

Алексей Миллер, глава "Газпрома" и Азиф Мухамад Ксавадж, министр иностранных дел Пакистана во время переговоров в России договорились о двустороннем сотрудничестве. Была рассмотрена возможность поставок СПГ "Газпрома" в республику Пакистан. Они рассмотрели план взаимодействия в области разведки и добычи нефти и газа на территории этой страны.По словам чиновников, планируется строительство ветки газопровода Индия - Пакистан - Иран с возможностью достройки к границе Среднеазиатских республик. Пока же рассматривается возможность поставок сжиженного газа на основе подписания в ближайшие месяцы полноценного договора.