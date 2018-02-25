«Газпром» и Пакистан провели переговоры о возможности поставок СПГ
"Газпром" и ведущая компания из Пакистана в ближайшие месяцы планируют подписать долгосрочный контракт на поставки сжиженного газа в эту страну. Ранее, еще в октябре прошлого года было подписано соглашение между внешнеполитическими ведомствами двух стран.
Алексей Миллер, глава "Газпрома" и Азиф Мухамад Ксавадж, министр иностранных дел Пакистана во время переговоров в России договорились о двустороннем сотрудничестве. Была рассмотрена возможность поставок СПГ "Газпрома" в республику Пакистан. Они рассмотрели план взаимодействия в области разведки и добычи нефти и газа на территории этой страны.
По словам чиновников, планируется строительство ветки газопровода Индия - Пакистан - Иран с возможностью достройки к границе Среднеазиатских республик. Пока же рассматривается возможность поставок сжиженного газа на основе подписания в ближайшие месяцы полноценного договора.
Алексей Миллер, глава "Газпрома" и Азиф Мухамад Ксавадж, министр иностранных дел Пакистана во время переговоров в России договорились о двустороннем сотрудничестве. Была рассмотрена возможность поставок СПГ "Газпрома" в республику Пакистан. Они рассмотрели план взаимодействия в области разведки и добычи нефти и газа на территории этой страны.
По словам чиновников, планируется строительство ветки газопровода Индия - Пакистан - Иран с возможностью достройки к границе Среднеазиатских республик. Пока же рассматривается возможность поставок сжиженного газа на основе подписания в ближайшие месяцы полноценного договора.
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Добавил: Valeriy Сегодня, 15:50