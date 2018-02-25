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Опрометчивый комментарий Татьяны Мусульбес может настроить против нее Ксению Бородину

Зрители «Дома-2» сочувствуют Татьяне Мусульбес, которая перечислила в Instagram своих любимых ведущих телестройки, но не включила в список Ксению Бородину.

Более того, в числе фаворитов участницы реалити-шоу оказалась Ольга Бузова – главная соперница Бородиной в борьбе за роль лучшей.

Опрометчивый комментарий Татьяны Мусульбес может настроить против нее Ксению Бородину

Подписчики удивились Мусульбес, которая уже не первый месяц на проекте, но не научилась ориентироваться в местных «течениях».

В комментарии к фото, запечатлевшего саму Татьяну, Ольгу Бузову и Виктора Литвинова, Мусульбес перечислила, что ей нравятся Бузова, Ольга Орлова и Андрей Черкасов. И уточнила, что Литвинову импонируют Орлова и Бузова, при этом о Бородиной не было сказано ни слова.

Поклонники «Дома-2» отметили, что подобные выводы чаще делают бывшие участники, тогда как «действующие домовцы» обычно сдержаннее в озвучивании своих предпочтений. Зрители предрекли Татьяне Мусульбес врага в лице мстительной Бородиной.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:15
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