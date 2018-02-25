АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты ЦСМИ: Деятельность Роснефти является частью внешней политики России
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Alcatel представила бюджетные современные планшеты 1T на MWC 2018

Китайской корпорацией TCL Communication представлены новинки своей компании Alcatel. С двадцать шестого по первое февраля в рамках MWC 2018 представят бюджетные планшеты 1T.

Alcatel представила бюджетные современные планшеты 1T на MWC 2018

Планшеты на основе Android 8.1 Oreo будут представлены в рамках международной выставки MWC 2018. В настоящее время известно о двух версиях. Alcatel 1T 7 славится как простой гаджет. Возможности устройства основаны на наличии семидюймового экрана на 1024х600 рх. Модель имеет две камеры на 2 и 0,3 рх. Основой является MediaTek MT8321 на 4 ядра. В модели ОП - 1 Гб, ВП - 8Гб. АКБ выдаёт 2580 мАч. Версия оснащается 10,1-дюймовым дисплеем на 1280х800 рх. Прочие функции, а также комплектация соответствуют версии Alcatel 1T 7.

Раньше сообщалось, что компания Sony собирается изменить привычные версии выпускаемой продукции. В свою очередь анонсируемый редизайн может затронуть фирменные смартфоны Xperia. Анонс версии Xperia XZ2 Compact состоится в рамках MWC 2018.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 18:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Данилко предложил властям Киева
Сирийскими военными предотвращён теракт у мечети
Норвегия выделит $13 млн. на реконструкцию
Чехия собралась заменить версии Ми-24 натовскими
В России работают над самолетом с лазерным оружием
Тюнеры из RoadShow International взялись за
В Китае 53-летний мужчина зарезал четырех человек
ВМФ Российской Федерации получит новый авианосец
Захарова рассказала об интересе США к выборам в
В китайском аэропорту произошло возгорание багажа
В Сети обрушились с критикой на Любовь Успенскую
NASA может упростить процедуру дезинфекции для
Рамзану Кадырову представали боевую машину для
В сеть просочились первые изображения нового SEAT
Фанаты взбудоражены пропажей памятника Владиславу
Создатель комиксов назвал героев DC устаревшими
Боевики готовят провокации с химическим оружием
Наследница Вячеслава Тихонова Анна рассказала
Филипп Киркоров побывал на месте своего дебюта в
Актеры из Красноярска рассказали о жестокости к
Курдские ополченцы готовы прекратить ведение огня
Ольга Орлова рассказала секреты своей молодости
Станислав Садальский раскритиковал поведение
В Microsoft Store началась распродажа смартфонов
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за
Военные США готовятся к будущим космическим войнам
МакSим сбежала из новой квартиры
Елена Подкаминская испытывает блаженство от
В США процветает торговля расчлененными трупами с
Неправильное приготовление овсянки становится
Просмотреть все новости