Alcatel представила бюджетные современные планшеты 1T на MWC 2018

Планшеты на основе Android 8.1 Oreo будут представлены в рамках международной выставки MWC 2018. В настоящее время известно о двух версиях. Alcatel 1T 7 славится как простой гаджет. Возможности устройства основаны на наличии семидюймового экрана на 1024х600 рх. Модель имеет две камеры на 2 и 0,3 рх. Основой является MediaTek MT8321 на 4 ядра. В модели ОП - 1 Гб, ВП - 8Гб. АКБ выдаёт 2580 мАч. Версия оснащается 10,1-дюймовым дисплеем на 1280х800 рх. Прочие функции, а также комплектация соответствуют версии Alcatel 1T 7.Раньше сообщалось, что компания Sony собирается изменить привычные версии выпускаемой продукции. В свою очередь анонсируемый редизайн может затронуть фирменные смартфоны Xperia. Анонс версии Xperia XZ2 Compact состоится в рамках MWC 2018.