В сети появились рендеры нового Toyota RAV4

В частности, своё видение кроссовера Toyota RAV4 новой генерации представили в сети дизайнеры портала Carscoops. При создании рендеров авторы черпали вдохновение с недавно представленного концепта Toyota FT-AC и со шпионских снимков.Независимые дизайнеры считают, что новый кроссовер будет создан по мотивам концептуальной модели Toyota FT-AC. Предполагается, что разработчики наделят новинку агрессивным и в то же время стильным экстерьером.Компактный внедорожник Toyota RAV4 будет построен на новой платформе, за счёт которой автомобиль станет легче и жёстче, а также несложным в управлении. Эксперты полагают, что после смены поколения автомобиль будет оснащён новыми и модернизированными агрегатами, а также получит улучшенную гибридную модификацию.