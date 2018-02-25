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В сети появились рендеры нового Toyota RAV4

В компании Toyota готовят к презентации небольшой кроссовер RAV4 новой генерации. В свою очередь независимые дизайнеры выложи в сеть рендеры с изображением нового Toyota RAV4.

В сети появились рендеры нового Toyota RAV4


В частности, своё видение кроссовера Toyota RAV4 новой генерации представили в сети дизайнеры портала Carscoops. При создании рендеров авторы черпали вдохновение с недавно представленного концепта Toyota FT-AC и со шпионских снимков.

Независимые дизайнеры считают, что новый кроссовер будет создан по мотивам концептуальной модели Toyota FT-AC. Предполагается, что разработчики наделят новинку агрессивным и в то же время стильным экстерьером.

Компактный внедорожник Toyota RAV4 будет построен на новой платформе, за счёт которой автомобиль станет легче и жёстче, а также несложным в управлении. Эксперты полагают, что после смены поколения автомобиль будет оснащён новыми и модернизированными агрегатами, а также получит улучшенную гибридную модификацию.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 18:10
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