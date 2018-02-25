Анастасия Квитко поразила поклонников сексуальным платьем в стиле Ким Кардашьян

Девушка решила показать себя в таком образе на светском мероприятии и выбрала провокационный облегающий наряд, подчеркивающий все изгибы ее тела. Она смогла показать фанатам стройные ноги и пышные формы бюста, после чего люди назвали Анастасию Квитко удивительной красавицей.Пользователи сетей были немного удивлены, что модель решила копировать стиль американской коллеги, после чего попросили ее не увлекаться такими вещами. Некоторые лица даже обвинили знаменитость в подражании модным тенденциям светской львицы, но сама она довольна своим внешним видом.