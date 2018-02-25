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Анастасия Квитко поразила поклонников сексуальным платьем в стиле Ким Кардашьян

Модель часто радует поклонников интересными сюжетами, показывая свою великолепную фигуру на снимках в Instagram. Сейчас они были поражены сексуальным платьем Анастасии Квитко в стиле Ким Кардашьян и написали много позитивных комментариев.

Девушка решила показать себя в таком образе на светском мероприятии и выбрала провокационный облегающий наряд, подчеркивающий все изгибы ее тела. Она смогла показать фанатам стройные ноги и пышные формы бюста, после чего люди назвали Анастасию Квитко удивительной красавицей.

Анастасия Квитко поразила поклонников сексуальным платьем в стиле Ким Кардашьян


Пользователи сетей были немного удивлены, что модель решила копировать стиль американской коллеги, после чего попросили ее не увлекаться такими вещами. Некоторые лица даже обвинили знаменитость в подражании модным тенденциям светской львицы, но сама она довольна своим внешним видом.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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