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Андрей Скороход сообщил, что Ольга Бузова первая оскорбила его, назвав «недомужчиной»

Оскорбивший звезду «Дома-2» Ольгу Бузову, резидент Comedy Club Андрей Скороход заявил, что певица первой начала конфликт, назвав его «недомужчиной».
Андрей Скороход сообщил, что Ольга Бузова первая оскорбила его, назвав «недомужчиной»


Бузова на днях оказалась в центре скандала. Она решила подать в суд на юмориста из Comedy Club, который под вид своего вымышленного персонажа Глебати сравнил звезду с пришельцем из фильма «Хищник».

После этого началась словесная перепалка фанатов и антифанатов Ольги, в результате Скороход поставил лайк на один из гневных комментариев в адрес Бузовой. Звезду «Дома-2» задел этот поступок, поэтому она решила обвинить Андрея в оскорблениях и направить дело в суд.
Андрей Скороход сообщил, что Ольга Бузова первая оскорбила его, назвав «недомужчиной»


Юморист решил восстановить реальный ход событий, поэтому рассказал, что на самом деле никаких оскорблений не было. Он просто выложил картинку, которая не всем понравилась, однако прямых оскорблений в адрес Ольги не было.

Ссора началась с агрессивными поклонниками Бузовой, а не с ней самой. Кроме того, Ольга первая оскорбила юмориста, назвав его «недомужчиной», однако он на это не обижается.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:55
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