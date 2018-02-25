Андрей Скороход сообщил, что Ольга Бузова первая оскорбила его, назвав «недомужчиной»

Бузова на днях оказалась в центре скандала. Она решила подать в суд на юмориста из Comedy Club, который под вид своего вымышленного персонажа Глебати сравнил звезду с пришельцем из фильма «Хищник».После этого началась словесная перепалка фанатов и антифанатов Ольги, в результате Скороход поставил лайк на один из гневных комментариев в адрес Бузовой. Звезду «Дома-2» задел этот поступок, поэтому она решила обвинить Андрея в оскорблениях и направить дело в суд.Юморист решил восстановить реальный ход событий, поэтому рассказал, что на самом деле никаких оскорблений не было. Он просто выложил картинку, которая не всем понравилась, однако прямых оскорблений в адрес Ольги не было.Ссора началась с агрессивными поклонниками Бузовой, а не с ней самой. Кроме того, Ольга первая оскорбила юмориста, назвав его «недомужчиной», однако он на это не обижается.