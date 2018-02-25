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Курс валют на 23.02.2018

Агенство Dagong: выпуск в Венесуэле криптовалюты может стать положительным прецедентом

Dagong, рейтинговое агенство, исследования которого признает правительство КНР опубликовало мнение экспертов, которые считают, что правительственная эмиссия "крипты" в Венесуэле приведет к увеличению капитализации всего мирового рынка. Эксперт Светлана Лобарева, комментируя выводы китайских специалистов сказала, что El Petro: "Даст новую динамику распространения криптовалюты".

Рейтинговое китайское агенство Dagong опубликовало отчетность по развитию криптовалюты с начала года. По мнению специалистов business.bitclubproject.com, выпуск собственной цифровалюты El Petro Каракасом (Венесуэла) даст новую динамику распространения всему рынку криптовалюты. Политики Латиноамериканских стран считают, что такой опыт даст понимание руководителям государств о важности внедрения новой финансовой системы в виде блокчейна и "крипты".

Агенство Dagong: выпуск в Венесуэле криптовалюты может стать положительным прецедентом


Это также приведет к исправлению недостатков существующей валютной международной системы, считает ведущий эксперт криптовалюты Светлана Лобарева из business.bitclubproject.com, компании активно работающей в этом секторе экономики. Китайские ученые-статистики комментируя это событие высказали мнение, что эта и последующие "государственные эмиссии: "Дадут возможность восстановления базовой стоимостной структуры валют в мировых масштабах". Руководитель Венесуэлы сообщил, что бизнесмены мира выразили свое желание купить El Petro на $730 млн. Мадуро также разрешил "добывать" цифровалюты всем желающим и одобрил оплату авиаперелетов лайткоинами и биткоином.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 11:35
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