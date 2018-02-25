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Родстер BMW i8 появится в продаже в марте текущего года по цене от $164 295

Родстер BMW i8, являющийся третьим представителем линейки BMW i, через несколько недель появится в продаже на американском рынке. Стоимость нового автомобиля составит от 164 295 долларов.

Родстер BMW i8 появится в продаже в марте текущего года по цене от $164 295


Базовая модификация родстера BMW i8 оснащена колёсными дисками диаметром 20 дюймов, экраном хед-ап. А если клиенты захотят иметь автомобиль с лазерными фарами, то им придётся доплатить 6,3 тысячи долларов. Также за дополнительные 2,5 тысячи долларов родстер можно оснастить чёрными суппортами и деталями из керамики. Если клиент захочет другие дополнения, а также иную окраску автомобиля, то ему придётся доплатить ещё 175 тысяч долларов.

Под капотом BMW i8 установлен гибридный силовой агрегат, состоящий из 3-цилиндрового двигателя объёмом 1,5 литра и электрического мотора, его общая производительность составляет 374 лошадиные силы. До 96 км/час родстер разгоняется за 4,4 секунды, развивая максимальную скорость 250 км/час.
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Добавил: Алина Сегодня, 17:40
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