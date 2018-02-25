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LG анонсировала презентацию флагманской версии V30S ThinQ

В сети анонсировали флагманский смартфон типа LG V30S ThinQ. Между тем полноценная презентация новой версии должна состояться в ходе очередной выставки MWC 2018 на территории Барселоны.

LG анонсировала презентацию флагманской версии V30S ThinQ

Во многом девайс повторяет базовую версию V30. Здесь своё применение нашли процессор типа Qualcomm Snapdragon 835, OLED-экран, двойная основная камера. При этом корпус устройства обладает продвинутой защитой от пыли, а также влаги. Внимание также следует обратить на увеличенный объём используемой оперативной памяти, которая составляет 6Гб. При этом встроенная flash-память достигает 128 Гб.

Кроме всего прочего предлагается версия типа V30S+ ThinQ с оперативной памятью на 6 Гб. При этом ПЗУ достигает 256 Гб. Также следует отметить ИИ-платформу ThinQ, которая позволяет распознавать объекты, расположенные в поле зрения используемых камер. В данном случае устройство, смотря на окружающую обстановку, само выбирает подходящий режим съёмки.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:20
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