LG анонсировала презентацию флагманской версии V30S ThinQ
В сети анонсировали флагманский смартфон типа LG V30S ThinQ. Между тем полноценная презентация новой версии должна состояться в ходе очередной выставки MWC 2018 на территории Барселоны.
Во многом девайс повторяет базовую версию V30. Здесь своё применение нашли процессор типа Qualcomm Snapdragon 835, OLED-экран, двойная основная камера. При этом корпус устройства обладает продвинутой защитой от пыли, а также влаги. Внимание также следует обратить на увеличенный объём используемой оперативной памяти, которая составляет 6Гб. При этом встроенная flash-память достигает 128 Гб.
Кроме всего прочего предлагается версия типа V30S+ ThinQ с оперативной памятью на 6 Гб. При этом ПЗУ достигает 256 Гб. Также следует отметить ИИ-платформу ThinQ, которая позволяет распознавать объекты, расположенные в поле зрения используемых камер. В данном случае устройство, смотря на окружающую обстановку, само выбирает подходящий режим съёмки.
Во многом девайс повторяет базовую версию V30. Здесь своё применение нашли процессор типа Qualcomm Snapdragon 835, OLED-экран, двойная основная камера. При этом корпус устройства обладает продвинутой защитой от пыли, а также влаги. Внимание также следует обратить на увеличенный объём используемой оперативной памяти, которая составляет 6Гб. При этом встроенная flash-память достигает 128 Гб.
Кроме всего прочего предлагается версия типа V30S+ ThinQ с оперативной памятью на 6 Гб. При этом ПЗУ достигает 256 Гб. Также следует отметить ИИ-платформу ThinQ, которая позволяет распознавать объекты, расположенные в поле зрения используемых камер. В данном случае устройство, смотря на окружающую обстановку, само выбирает подходящий режим съёмки.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:20