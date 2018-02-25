LG анонсировала презентацию флагманской версии V30S ThinQ

Во многом девайс повторяет базовую версию V30. Здесь своё применение нашли процессор типа Qualcomm Snapdragon 835, OLED-экран, двойная основная камера. При этом корпус устройства обладает продвинутой защитой от пыли, а также влаги. Внимание также следует обратить на увеличенный объём используемой оперативной памяти, которая составляет 6Гб. При этом встроенная flash-память достигает 128 Гб.Кроме всего прочего предлагается версия типа V30S+ ThinQ с оперативной памятью на 6 Гб. При этом ПЗУ достигает 256 Гб. Также следует отметить ИИ-платформу ThinQ, которая позволяет распознавать объекты, расположенные в поле зрения используемых камер. В данном случае устройство, смотря на окружающую обстановку, само выбирает подходящий режим съёмки.