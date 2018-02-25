Ушла из жизни индийская актриса Шридеви

Пятидесятичетырёхлетняя Шридеви приехала в Дубаи на бракосочетание своего родственника. Вдруг актрисе стало плохо. У неё затруднилось дыхание и артистка, не приходя в сознание, скончалась. Врачебное заключение – сердечный приступ. Близким и родным покойной актрисы уже выразили своё соболезнование глава Индии Рам Натх Ковинд, а также премьер-министр Нарендра Моди. С Шри Амма Янгер связана целая эпоха в коммерческом кинематографе Индии, расцвет которого начался в середине восьмидесятых и первую половину девяностых годов прошедшего века.Шридеви играла главные роли в таких культовых кинолентах, как «Свой ребенок», «Мистер Индия» и «Артист».