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Peterbilt 579 получил огромный спальный осек

Компания Peterbilt Motors оборудовала свой аэродинамический флагман 579 новым спальным отсеком с повышенным объёмом, который получил название UltraLoft. Подобные спальники до сих пор предлагали только специализированные компании.

Peterbilt 579 получил огромный спальный осек


Как рассказал директор компании Peterbilt Motors в интервью с журналистами рассказал, спальный отсек UltraLoft специалисты разрабатывали и тестировали совместно с заказчиками. Новый спальный отсек оснащён самыми большими спальными местами — нижняя кровать имеет размеры 215х106 см, а верхняя — 208х91 см. Также в спальном отсеке имеется дополнительное оборудование в виде микроволновой печи и места для небольшого телевизора.

Также отмечается, что спальный отсек UltraLoft получил «продутую» внешность, за счёт этого улучится аэродинамика машины, а значит повысится её экономичность. Новый спальный отсек желающие клиенты уже могут заказать, а производство тягачей с UltraLoft начнётся летом нынешнего года.
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Добавил: Алина Сегодня, 16:50
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