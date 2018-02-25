Peterbilt 579 получил огромный спальный осек

Как рассказал директор компании Peterbilt Motors в интервью с журналистами рассказал, спальный отсек UltraLoft специалисты разрабатывали и тестировали совместно с заказчиками. Новый спальный отсек оснащён самыми большими спальными местами — нижняя кровать имеет размеры 215х106 см, а верхняя — 208х91 см. Также в спальном отсеке имеется дополнительное оборудование в виде микроволновой печи и места для небольшого телевизора.Также отмечается, что спальный отсек UltraLoft получил «продутую» внешность, за счёт этого улучится аэродинамика машины, а значит повысится её экономичность. Новый спальный отсек желающие клиенты уже могут заказать, а производство тягачей с UltraLoft начнётся летом нынешнего года.