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Toyota и Hyundai отзывают 110 тысяч авто из-за дефектов

Приблизительно 110 000 транспортных средств вследствие заводских дефектов отзывают на территории Северной Америки южнокорейский автопроизводитель Hyundai, а также Toyota.

Toyota и Hyundai отзывают 110 тысяч авто из-за дефектов

Информация передана со ссылкой на представителей агентства Ассошиэйтед Пресс. В Toyota объявили, что ими будет отозвано около 65 000 транспортных средств версии Tundra, а также внедорожников Sequoia. Стоит отметить, что в них обнаружили брак электронной современной системы контроля устойчивости. Она во время движения может отключиться. Компанией Hyundai были обнаружены проблемы в рулевом колесе у кроссоверов Santa Fe. В свою очередь оно ненадежно закреплено, при этом может отсоединиться в определённый момент от рулевой колонки. В компании планируют отозвать 44 000 авто.

Отзыв официально стартует в марте текущего года. Касательно ДТП, произошедших вследствие обнаруженных дефектов, пока не сообщается. Компании все дефекты устранят бесплатно.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40
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