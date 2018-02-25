Toyota и Hyundai отзывают 110 тысяч авто из-за дефектов

Информация передана со ссылкой на представителей агентства Ассошиэйтед Пресс. В Toyota объявили, что ими будет отозвано около 65 000 транспортных средств версии Tundra, а также внедорожников Sequoia. Стоит отметить, что в них обнаружили брак электронной современной системы контроля устойчивости. Она во время движения может отключиться. Компанией Hyundai были обнаружены проблемы в рулевом колесе у кроссоверов Santa Fe. В свою очередь оно ненадежно закреплено, при этом может отсоединиться в определённый момент от рулевой колонки. В компании планируют отозвать 44 000 авто.Отзыв официально стартует в марте текущего года. Касательно ДТП, произошедших вследствие обнаруженных дефектов, пока не сообщается. Компании все дефекты устранят бесплатно.