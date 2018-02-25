Фанаты недовольны вмешательством Батрутдинова в конфликт Ольги Бузовой и Скорохода

Теперь на защиту телеведущей и певицы встал ее «друг на грани» Тимур Батрутдинов, который извинился за поведение коллеги.Фанатам Бузовой не понравилось такое поведение Тимур и они уверены, что просить прощения должен обидчик, а Батрутдинов мог бы «в рыло коллеге заехать».Хейтеры в ответ пишут, что Ольге Бузовой полезно знать, «что о ней думают и говорят» и потому Скороходу извиняться не за что. Также антифанаты в комментариях отмечают, что Бузова снова «развела сопли, слюни» и хочет, чтобы ее очередной раз пожалели.Впрочем, основная масса пользователей уверена, что весь конфликт между Глебати и Ольгой Бузовой был раздут исключительно ради пиара и выгоден всем сторонам.