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Фанаты недовольны вмешательством Батрутдинова в конфликт Ольги Бузовой и Скорохода

Жаркий скандал, разгоревшийся в Сети между поклонниками Ольги Бузовой и резидентом Camedy Club Андреем Скороходом, вовлекает в себя все больше участников.

Теперь на защиту телеведущей и певицы встал ее «друг на грани» Тимур Батрутдинов, который извинился за поведение коллеги.

Фанаты недовольны вмешательством Батрутдинова в конфликт Ольги Бузовой и Скорохода

Фанатам Бузовой не понравилось такое поведение Тимур и они уверены, что просить прощения должен обидчик, а Батрутдинов мог бы «в рыло коллеге заехать».

Хейтеры в ответ пишут, что Ольге Бузовой полезно знать, «что о ней думают и говорят» и потому Скороходу извиняться не за что. Также антифанаты в комментариях отмечают, что Бузова снова «развела сопли, слюни» и хочет, чтобы ее очередной раз пожалели.

Впрочем, основная масса пользователей уверена, что весь конфликт между Глебати и Ольгой Бузовой был раздут исключительно ради пиара и выгоден всем сторонам.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:52
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