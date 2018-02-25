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Умер бывший главный конструктор «АвтоВАЗ» Георгий Мирзоев

Георгий Константинович Мирзоев, который проработал главным конструктором в «АвтоВАЗ» в период 1976-1998 г.г., скончался 23 февраля в 84-летнем возрасте.

Умер бывший главный конструктор «АвтоВАЗ» Георгий Мирзоев

Ключевым достижением Мирзоева является создание первого в советском автопроме авто с передним приводом. Проекты конструктора часто опережали своё время. Своим появлением Георгию Константиновичу обязаны такие версии: УАЗ-469, ВАЗ-2105, УАЗ-452, ВАЗ-2121 «Нива». Он участвовал в создании ВАЗ-2123 (Chevrolet Niva), ВАЗ-1119 «Калина», «Самара-2», ВАЗ-1111 «Ока», ВАЗ-2110. Когда Георгий Мирзоев ушёл с поста главного конструктора, он продолжал работать. Мирзоев запустил проект по выпуску «Атэл» на топливных элементах. Позже «АвтоВАЗ» начала разрабатывать семейство битопливных авто CNG. Конструктор также занимался альтернативными источниками энергии в авто.

Он посвятил ряд научных публикаций теории, конструкции и расчёту авто. Мирзоев будет похоронен в Москве
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:20
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