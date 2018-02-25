Zotye назвала дату старта продаж нового внедорожника версии T500

Экспертами отмечается массивная передняя часть кузова, зауженные головные светодиодные фары, компактный передний бампер. Подфарники ходового света вмонтировали в специальные ниши. А по бокам кузова есть выштамповки. Отмечаются увеличенные колёсные арки. При этом на крыше имеются эллинги. В Zotye T500 размещается турбированный бензиновый 1,5-литровый мотор на 156 л. с. Вместе с мотором работает 5-ступенчатая МКПП. «Люксовая» версия имеет 6-диапазонный «робот», который имеет два сцепления. Авто выпустили в переднеприводном варианте.Габариты авто: 4632 мм в длину, 1850 мм в ширину, 1695 мм в высоту. Колёсная база достигает 2700 мм, дорожный просвет - 195 мм. Автомобиль сегмента SUV в КНР стоит 78,8 - 123,8 тысяч юаней (770,5 - 1,11 млн. рублей).