Ольга Бузовой задолжала налоговой 2 тысячи рублей

Бузова благодаря своей армии поклонников часто зарабатывает, рекламируя какие-либо товары на своей странице в социальных сетях. Законы РФ такую деятельность определяют как предпринимательство.Ольга, как законопослушный гражданин, зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. В связи с этим журналистам стало интересно, сколько звезда платит налогов за свой «бизнес», однако сделать это не удастся, так как ИП не должны отчитываться о своих финансах публично. Тогда репортеры решили узнать, есть у Ольги как у физического лица проблемы с налоговой.Вбив номер ИНН Бузовой в базу ФНС, журналисты обнаружили, что звезда нарушает закон, не платя налоги.Было выявлено три задолженности: налог на имущество и пени по транспортному налогу. В результате, сумма подлежащая уплате составила 2 тысячи 470 рублей.Конечно, назвать Ольгу злостной неплательщицей нельзя. Но все же странно, почему Бузова, зарабатывая миллионы, не может уплатить такую незначительную сумму?