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Ольга Бузовой задолжала налоговой 2 тысячи рублей

Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова имеет задолженности перед налоговыми органами.

Бузова благодаря своей армии поклонников часто зарабатывает, рекламируя какие-либо товары на своей странице в социальных сетях. Законы РФ такую деятельность определяют как предпринимательство.

Ольга Бузовой задолжала налоговой 2 тысячи рублей

Ольга, как законопослушный гражданин, зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. В связи с этим журналистам стало интересно, сколько звезда платит налогов за свой «бизнес», однако сделать это не удастся, так как ИП не должны отчитываться о своих финансах публично. Тогда репортеры решили узнать, есть у Ольги как у физического лица проблемы с налоговой.

Вбив номер ИНН Бузовой в базу ФНС, журналисты обнаружили, что звезда нарушает закон, не платя налоги.

Было выявлено три задолженности: налог на имущество и пени по транспортному налогу. В результате, сумма подлежащая уплате составила 2 тысячи 470 рублей.

Конечно, назвать Ольгу злостной неплательщицей нельзя. Но все же странно, почему Бузова, зарабатывая миллионы, не может уплатить такую незначительную сумму?
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:24
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