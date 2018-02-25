Ольга Бузовой задолжала налоговой 2 тысячи рублей
Ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова имеет задолженности перед налоговыми органами.
Бузова благодаря своей армии поклонников часто зарабатывает, рекламируя какие-либо товары на своей странице в социальных сетях. Законы РФ такую деятельность определяют как предпринимательство.
Ольга, как законопослушный гражданин, зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. В связи с этим журналистам стало интересно, сколько звезда платит налогов за свой «бизнес», однако сделать это не удастся, так как ИП не должны отчитываться о своих финансах публично. Тогда репортеры решили узнать, есть у Ольги как у физического лица проблемы с налоговой.
Вбив номер ИНН Бузовой в базу ФНС, журналисты обнаружили, что звезда нарушает закон, не платя налоги.
Было выявлено три задолженности: налог на имущество и пени по транспортному налогу. В результате, сумма подлежащая уплате составила 2 тысячи 470 рублей.
Конечно, назвать Ольгу злостной неплательщицей нельзя. Но все же странно, почему Бузова, зарабатывая миллионы, не может уплатить такую незначительную сумму?
Бузова благодаря своей армии поклонников часто зарабатывает, рекламируя какие-либо товары на своей странице в социальных сетях. Законы РФ такую деятельность определяют как предпринимательство.
Ольга, как законопослушный гражданин, зарегистрирована как индивидуальный предприниматель. В связи с этим журналистам стало интересно, сколько звезда платит налогов за свой «бизнес», однако сделать это не удастся, так как ИП не должны отчитываться о своих финансах публично. Тогда репортеры решили узнать, есть у Ольги как у физического лица проблемы с налоговой.
Вбив номер ИНН Бузовой в базу ФНС, журналисты обнаружили, что звезда нарушает закон, не платя налоги.
Было выявлено три задолженности: налог на имущество и пени по транспортному налогу. В результате, сумма подлежащая уплате составила 2 тысячи 470 рублей.
Конечно, назвать Ольгу злостной неплательщицей нельзя. Но все же странно, почему Бузова, зарабатывая миллионы, не может уплатить такую незначительную сумму?