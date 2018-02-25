С 2019 года перестанут выпускать BMW с битурбированным мотором V12

В компании отметили, что для этого причиной послужили экологические стандарты, которые постоянно ужесточают. Большинство производителей на сегодняшний день занимаются модернизацией двигателей, разрабатывают новые, списывают механизмы, которые не смогли обновить. Би-турбо двигатели V12 применяются в седанах M760i, а также M760Li. Обе версии у BMW являются флагманскими. Согласно предположениям, компания откажется от применения моторов уже в будущем году.Между тем BMW втянуть могут в «дизельный скандал». Автоконцерн уличили в определённых манипуляциях с установкой ПО, отвечающего за замеры выделяемых выхлопных газов. Соответствующее ПО устанавливают на версиях 5 и 7 серии. Речь ведётся касательно 11 000 авто, которые реализовали на территории Германии. В ближайшее время данные автомобили могут отозвать с рынка.