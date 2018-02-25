Ольга Бузова уплотнила свой гастрольный график новыми городами

Так, помимо обещанных фанатам концертов в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, знаменитость выступит еще и перед фанатами Липецка, Реутова, Оренбурга, Орла, Риги, Таллинна и Екатеринбурга. И это только в марте. Помимо этого Бузова выступит со спектаклем «Мужчина нарасхват» в Москве и Воронеже.Апрельская афиша включила в тур Самару, Тольятти, Архангельск, Саранск, Волгоград, Астрахань, Владикавказ, Ставрополь и Ессентуки. В этом же месяце с комедией «Мужчина на прокат» теледива посетит Сочи и Москву.Май для знаменитости начнется с концерта в Турции, откуда после непродолжительного отдыха Ольга Бузова отправится в Тюмень, Ижевск, Пермь, Тамбов и Пензу.Также этим летом теледива поучаствует в церемонии награждения премии МУЗ ТВ, Крокус ru TV и Музыка Первого.Фанаты Ольги Бузовой несказанно обрадовались, возможности увидеть кумира в своем городе.