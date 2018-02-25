АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Месть йети: Древнее существо не простило ученому Владимиру Пушкареву вторжение в свою жизнь и уничтожило врага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Ольга Бузова уплотнила свой гастрольный график новыми городами

Популярная ведущая «Дом-2», певица и актриса Ольга Бузова расширила свой гастрольный график и добавила в него выступления в новых городах.

Так, помимо обещанных фанатам концертов в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Владивостоке и Петропавловске-Камчатском, знаменитость выступит еще и перед фанатами Липецка, Реутова, Оренбурга, Орла, Риги, Таллинна и Екатеринбурга. И это только в марте. Помимо этого Бузова выступит со спектаклем «Мужчина нарасхват» в Москве и Воронеже.

Ольга Бузова уплотнила свой гастрольный график новыми городами

Апрельская афиша включила в тур Самару, Тольятти, Архангельск, Саранск, Волгоград, Астрахань, Владикавказ, Ставрополь и Ессентуки. В этом же месяце с комедией «Мужчина на прокат» теледива посетит Сочи и Москву.

Май для знаменитости начнется с концерта в Турции, откуда после непродолжительного отдыха Ольга Бузова отправится в Тюмень, Ижевск, Пермь, Тамбов и Пензу.

Также этим летом теледива поучаствует в церемонии награждения премии МУЗ ТВ, Крокус ru TV и Музыка Первого.
Фанаты Ольги Бузовой несказанно обрадовались, возможности увидеть кумира в своем городе.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:12
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Меган Маркл не пригласит на свадьбу сводную
На снимке погибшей группы Дятлова был обнаружен
В сети появились рендеры нового Toyota RAV4
Яна Кошкина перепутала даты во время поздравления
В Discord появились подтверждённые серверы для
Лена Миро просит полных людей отказаться от
Японский ученый Митио Каку предлагает людям
Татьяна Тотьмянина снова стала на коньки после
Родстер BMW i8 появится в продаже в марте
В Аргентине НЛО решил принять участие в авиашоу
LG анонсировала презентацию флагманской версии
Роман Гриценко мечется между Марго Овсянниковой и
Военные истребители сражались с НЛО над
Зрители считают, что Алексей Купин единственный
Ушла из жизни индийская актриса Шридеви
Анастасия Волочкова после ночи с любовником
Peterbilt 579 получил огромный спальный осек
Билеты на концерт Ольги Бузовой сильно подешевели
Российские хоккеисты отметили победу на ОИ
Фанаты Лолиты чуть не сорвали её концерт в
Toyota и Hyundai отзывают 110 тысяч авто из-за
Голосовые помощники вытеснят с рынка современные
Анастасия Квитко поразила поклонников
Samsung представила официальное видео со
Умер бывший главный конструктор «АвтоВАЗ» Георгий
В РФ рухнули цены на дешевые смартфоны от Samsung
На трассе “Сызрань – Саратов” был замечен
Внешний вид пришельцев напоминает хищников –
Мошенники предлагают за 100 тысяч рублей устроить
«Газпром» и Пакистан провели переговоры о
Просмотреть все новости