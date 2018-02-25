Свыше 540 млрд рублей потратили россияне на покупку премиальных авто

Первенство в РФ по размеру выручки непосредственно среди премиальных марок держит Mercedes-Benz - 150 миллиардов рублей (снижение 2 процента). На втором месте разместился баварский автобренд BMW. Его выручка по итогам прошедшего года повысилась на 17 процентов (112 миллиардов рублей). Компанией Lexus на российском рынке было продано авто на сумму в 94 млрд. рублей (минус 1,5 процентов), заняв при этом третью позицию в ТОП. Четвёртая позиция досталась Audi (53 млрд. руб.). Land Rover оказался на пятом месте (49 млрд. руб.).На премиальные авто приходится около 10% от всех продаж авто в Российской Федерации. Более высокая средневзвешенная расценка таких автомобилей ведёт к тому, что на эти версии приходится более ¼ от всей выручки.