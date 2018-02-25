Свыше 540 млрд рублей потратили россияне на покупку премиальных авто
За прошлый год российские жители стали владельцами новых премиальных легковых авто, общая стоимость которых составляет 543 миллиарда рублей. Этот результат больше на 2%, в сравнении с 2016 годом.
Первенство в РФ по размеру выручки непосредственно среди премиальных марок держит Mercedes-Benz - 150 миллиардов рублей (снижение 2 процента). На втором месте разместился баварский автобренд BMW. Его выручка по итогам прошедшего года повысилась на 17 процентов (112 миллиардов рублей). Компанией Lexus на российском рынке было продано авто на сумму в 94 млрд. рублей (минус 1,5 процентов), заняв при этом третью позицию в ТОП. Четвёртая позиция досталась Audi (53 млрд. руб.). Land Rover оказался на пятом месте (49 млрд. руб.).
На премиальные авто приходится около 10% от всех продаж авто в Российской Федерации. Более высокая средневзвешенная расценка таких автомобилей ведёт к тому, что на эти версии приходится более ¼ от всей выручки.
Первенство в РФ по размеру выручки непосредственно среди премиальных марок держит Mercedes-Benz - 150 миллиардов рублей (снижение 2 процента). На втором месте разместился баварский автобренд BMW. Его выручка по итогам прошедшего года повысилась на 17 процентов (112 миллиардов рублей). Компанией Lexus на российском рынке было продано авто на сумму в 94 млрд. рублей (минус 1,5 процентов), заняв при этом третью позицию в ТОП. Четвёртая позиция досталась Audi (53 млрд. руб.). Land Rover оказался на пятом месте (49 млрд. руб.).
На премиальные авто приходится около 10% от всех продаж авто в Российской Федерации. Более высокая средневзвешенная расценка таких автомобилей ведёт к тому, что на эти версии приходится более ¼ от всей выручки.
Авто
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:50