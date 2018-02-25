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Виновник скандала с Ольгой Бузовой оправдывается, но этим разжигает конфликт

На днях в Сети разгорелся скандал между участником Comedy Club Андреем Скороходом, известным под ником Глебати, и «звездой Instagram» Ольгой Бузовой.

В День защитника Отечества этот «недомужчина» грязно обозвал популярную ведущую «Дом-2» и ее поклонников, чем вызвал гнев знаменитости.
Ольга Бузова пригрозила Глебати судебным разбирательством.

Виновник скандала с Ольгой Бузовой оправдывается, но этим разжигает конфликт

Однако это не остановило Скорохода и он, попытавшись «оправдаться», еще больше усугубил конфликт.

Глебати написал, что к самой Ольге у него «претензий нет», тогда как ее фанатов он назвал «интеллектуальным дном», которое ест комбикорм, «насыпанный в корыто хозяйкой». При этом Скороход понимает, что «О.Б.» «зарабатывает бабки на любви людей пожрать».

Виновник скандала с Ольгой Бузовой оправдывается, но этим разжигает конфликт

Таким образом, только за сутки в Instagram Андрея Скорохода появилось более 18 тысяч гневных комментариев от поклонников Ольги Бузовой, что увеличило количество его подписчиков и продвинуло пост.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:45
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