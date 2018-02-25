Зарубежные журналисты протестировали кроссовер Renault Captur 2018 года

Тест-драйв автомобиля проводили журналисты издания Carwow, они же и опубликовали результаты тестирования. Эксперты отмечают, что в салоне кроссовера Renault Captur 2018 года появились более качественные материалы отделки, а также использована грубая пластмасса. К числу внутренних обновлений относятся другие сиденья, новый рычаг КПП, усовершенствованная информационно-развлекательная система R-Link и премиальная аудиосистема Bose.В качестве силовой установки кроссовера Renault Captur выступает бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра, а также в силовую гамму автомобиля входит дизельный агрегат ёмкостью 1,5 литра. В базовое оснащение автомобиля входят комплексы Blind Spot Warning и Easy Park Assist. Багажное отделение кроссовера оборудовано многочисленными нишами для хранения вещей.