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Зарубежные журналисты протестировали кроссовер Renault Captur 2018 года

Зарубежные журналисты протестировали обновлённый кроссовер Renault Captur. Как сообщалось ранее автомобиль после обновления получил другие колёсные диски, иную решётку радиатора и новые цвета для кузова.

Зарубежные журналисты протестировали кроссовер Renault Captur 2018 года


Тест-драйв автомобиля проводили журналисты издания Carwow, они же и опубликовали результаты тестирования. Эксперты отмечают, что в салоне кроссовера Renault Captur 2018 года появились более качественные материалы отделки, а также использована грубая пластмасса. К числу внутренних обновлений относятся другие сиденья, новый рычаг КПП, усовершенствованная информационно-развлекательная система R-Link и премиальная аудиосистема Bose.

В качестве силовой установки кроссовера Renault Captur выступает бензиновый двигатель объёмом 1,2 литра, а также в силовую гамму автомобиля входит дизельный агрегат ёмкостью 1,5 литра. В базовое оснащение автомобиля входят комплексы Blind Spot Warning и Easy Park Assist. Багажное отделение кроссовера оборудовано многочисленными нишами для хранения вещей.
Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:40
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