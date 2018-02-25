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Макрон и Меркель просят Владимира Путина поддержать резолюцию по Восточной Гуте

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обратились к Путину с просьбой в оказании поддержки в пользу резолюции, непосредственно по Восточной Гуте. Политики направили российскому президенту соответствующее письмо.

Макрон и Меркель просят Владимира Путина поддержать резолюцию по Восточной Гуте

Меркель и Макрон планируют с Путиным провести телефонный разговор. Однако это будет зависеть от голосования Совета Безопасности ООН касательно вопроса резолюции Восточной Гуты. Накануне соответствующий документ был распространён представителями делегации от Швеции и Кувейта, призывая приостановить на 30 дней огонь в Сирии. Режим перемирия должен вступить в силу в течение 3 суток с момента, когда утвердили резолюцию. В ООН через двое суток с того периода могут заняться доставкой гуманитарных грузов в регионы САР.

В России в Совет Безопасности ООН внесли ряд поправок, призывая исключить определённые сроки прекращения огня. Москва рекомендует установить “мир” как можно быстрее, а также минимум на тридцать дней.
Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:30
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