Макрон и Меркель просят Владимира Путина поддержать резолюцию по Восточной Гуте

Меркель и Макрон планируют с Путиным провести телефонный разговор. Однако это будет зависеть от голосования Совета Безопасности ООН касательно вопроса резолюции Восточной Гуты. Накануне соответствующий документ был распространён представителями делегации от Швеции и Кувейта, призывая приостановить на 30 дней огонь в Сирии. Режим перемирия должен вступить в силу в течение 3 суток с момента, когда утвердили резолюцию. В ООН через двое суток с того периода могут заняться доставкой гуманитарных грузов в регионы САР.В России в Совет Безопасности ООН внесли ряд поправок, призывая исключить определённые сроки прекращения огня. Москва рекомендует установить “мир” как можно быстрее, а также минимум на тридцать дней.