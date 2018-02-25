Ольга Бузова рассказала о неудачном свидании с иностранцем

Не так давно Ольга давала интервью, в котором подробно и откровенно рассказала о своей работе, карьере певицы, а также личной жизни. Девушка отметила, что пока до сих пор не встретила мужчину своей мечты.Но, тем не менее, звезда не оставляет попыток его найти.Однако, несмотря на готовность Бузовй к новым отношениям, мужчины не спешат завоевывать ее сердце. Причиной этому является тот факт, что они видят в ней, прежде всего, знаменитость, а не женщину. Даже иностранцы воспринимают Ольгу как бренд.Бузова рассказала о свидании в Америке, которое закончилось просьбой мужчины сделать селфи и опубликовать в Instagram. После такого поступка для Ольги «жених» потерял свою привлекательность.