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Ольга Бузова рассказала о неудачном свидании с иностранцем

Известная телеведущая, певица, дизайнер Ольга Бузова призналась, что мужчины хотят воспользоваться ее славой в своих личных целях, поэтому часто по этой причине свидания оканчиваются неудачно.

Не так давно Ольга давала интервью, в котором подробно и откровенно рассказала о своей работе, карьере певицы, а также личной жизни. Девушка отметила, что пока до сих пор не встретила мужчину своей мечты.

Ольга Бузова рассказала о неудачном свидании с иностранцем

Но, тем не менее, звезда не оставляет попыток его найти.

Однако, несмотря на готовность Бузовй к новым отношениям, мужчины не спешат завоевывать ее сердце. Причиной этому является тот факт, что они видят в ней, прежде всего, знаменитость, а не женщину. Даже иностранцы воспринимают Ольгу как бренд.

Бузова рассказала о свидании в Америке, которое закончилось просьбой мужчины сделать селфи и опубликовать в Instagram. После такого поступка для Ольги «жених» потерял свою привлекательность.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:31
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