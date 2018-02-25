Ингушетия посчитала темпы безработицы за 7 лет

Хусен Зурабов, зампред правительства Ингушетии, рассказал журналистам, что в республике снизились темпы роста безработицы за прошедшие 7 лет. Если восемь лет назад общее количество незанятого населения достигало 50%, то в текущем году оно упало до 30%. Однако официально регистрируемая безработица понизилась не значительно: с 10,5% до 8,5%.Ранее экономисты отмечали, что большинство работающих в республике трудоустроено нелегально. Из-за этого предприниматели не оплачивают налоги и потому показатели развития не отражают истинное положение дел. Регион остается на первом месте в России по числу населения не задействованного в экономических процессах.