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Ингушетия посчитала темпы безработицы за 7 лет

Представитель руководства Ингушетии сообщил о снижении безработицы в республике с 50% (в 2011 году) до 30%. Однако регион до сих пор остается в России на первом месте по количеству незанятого населения.

Хусен Зурабов, зампред правительства Ингушетии, рассказал журналистам, что в республике снизились темпы роста безработицы за прошедшие 7 лет. Если восемь лет назад общее количество незанятого населения достигало 50%, то в текущем году оно упало до 30%. Однако официально регистрируемая безработица понизилась не значительно: с 10,5% до 8,5%.

Ингушетия посчитала темпы безработицы за 7 лет


Ранее экономисты отмечали, что большинство работающих в республике трудоустроено нелегально. Из-за этого предприниматели не оплачивают налоги и потому показатели развития не отражают истинное положение дел. Регион остается на первом месте в России по числу населения не задействованного в экономических процессах.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 13:10
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