Генсек ООН приветствует резолюцию по прекращению огня на територии Сирии
Советом Безопасности ООН единогласно была принята резолюция касательно установления тридцатидневного перемирия непосредственно на территории Сирии.
Из документа следует, что все стороны данного конфликта без промедления должны прекратить столкновения. Режим прекращения огня в данном случае не распространяется на проводимые военные операции против «Аль-Каиды», «Джебхат Ан-Нусры», «Исламского государства» (террористические организации запрещены на территории Российской Федерации). Также в резолюции отмечается, что медицинскую эвакуацию должны начать немедленно после начала режима прекращения огня.
Сергей Лавров, являющийся главой Министерства иностранных дел Российской Федерации, несколько дней назад заявил касательно готовности поддержки в ООН резолюции по перемирию на территории Сирии, если она основа будет гарантиях для населения, находящегося внутри Восточной Гуты, а также вне Восточной Гуты.
Из документа следует, что все стороны данного конфликта без промедления должны прекратить столкновения. Режим прекращения огня в данном случае не распространяется на проводимые военные операции против «Аль-Каиды», «Джебхат Ан-Нусры», «Исламского государства» (террористические организации запрещены на территории Российской Федерации). Также в резолюции отмечается, что медицинскую эвакуацию должны начать немедленно после начала режима прекращения огня.
Сергей Лавров, являющийся главой Министерства иностранных дел Российской Федерации, несколько дней назад заявил касательно готовности поддержки в ООН резолюции по перемирию на территории Сирии, если она основа будет гарантиях для населения, находящегося внутри Восточной Гуты, а также вне Восточной Гуты.
Политика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:20