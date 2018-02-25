Генсек ООН приветствует резолюцию по прекращению огня на територии Сирии

Из документа следует, что все стороны данного конфликта без промедления должны прекратить столкновения. Режим прекращения огня в данном случае не распространяется на проводимые военные операции против «Аль-Каиды», «Джебхат Ан-Нусры», «Исламского государства» (террористические организации запрещены на территории Российской Федерации). Также в резолюции отмечается, что медицинскую эвакуацию должны начать немедленно после начала режима прекращения огня.Сергей Лавров, являющийся главой Министерства иностранных дел Российской Федерации, несколько дней назад заявил касательно готовности поддержки в ООН резолюции по перемирию на территории Сирии, если она основа будет гарантиях для населения, находящегося внутри Восточной Гуты, а также вне Восточной Гуты.