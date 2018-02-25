В Латвии определили, что станет большим ударом по национальной экономике

Ранее Европейский центробанк предложил ликвидировать ABLV Bank в соответствии с латвийским законодательством, поскольку спасение опального учреждения не является полезным для общества делом. Кредитный институт подозревался в отмывании денег и предоставлении взяток чиновникам.Урбанович считает, что необходимо либо убрать акционеров опального банка, либо провести судебный процесс. Любой международный банк можно устранить, обвинив его в ненадежности. Однако ликвидация крупного банка - значительный удар по экономической системе, когда население вернется вновь к трехлитровым банкам для хранения средств.