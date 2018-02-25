В Латвии определили, что станет большим ударом по национальной экономике
Глава партии "Согласие" латвийского парламента Янис Урбанович определил, что станет большим ударом для национальной экономики страны. Устранение банка ABLV приведет к краху всей финансовой системы Латвии, приводит слова политика портал радиостанции Baltkom.
Ранее Европейский центробанк предложил ликвидировать ABLV Bank в соответствии с латвийским законодательством, поскольку спасение опального учреждения не является полезным для общества делом. Кредитный институт подозревался в отмывании денег и предоставлении взяток чиновникам.
Урбанович считает, что необходимо либо убрать акционеров опального банка, либо провести судебный процесс. Любой международный банк можно устранить, обвинив его в ненадежности. Однако ликвидация крупного банка - значительный удар по экономической системе, когда население вернется вновь к трехлитровым банкам для хранения средств.
Ранее Европейский центробанк предложил ликвидировать ABLV Bank в соответствии с латвийским законодательством, поскольку спасение опального учреждения не является полезным для общества делом. Кредитный институт подозревался в отмывании денег и предоставлении взяток чиновникам.
Урбанович считает, что необходимо либо убрать акционеров опального банка, либо провести судебный процесс. Любой международный банк можно устранить, обвинив его в ненадежности. Однако ликвидация крупного банка - значительный удар по экономической системе, когда население вернется вновь к трехлитровым банкам для хранения средств.
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Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 14:00