Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE заметили во время испытаний

На этот раз новый автомобиль Mercedes-Benz GLE был запечатлён на территории Германии, при этом кузов машины был скрыт под камуфляжным покрытием. Немецкие производители решили не показывать кроссовер до официальной презентации.Судя по опубликованным фотографиям, новинка получит более обтекаемый кузов, чем автомобили прежнего поколения. Также стало известно, что кроссовер построен на платформе MRA, на которой также построены автомобили E-Class. В результате весить автомобиль стал несколько легче.На данный момент официальной информации об автомобиле практически нет. Однако эксперты предполагают, что новинка будет оснащена либо 6-цилиндровым турбированным мотором, либо гибридной силовой установкой. Более подробная информация об автомобиле Mercedes-Benz GLE должна появиться в марте этого года.