Астрофизики NASA сфотографировали станцию «Феникс» в марсианской пыли

Миссия "Феникса" закончилась 9 лет назад. Данного срока оказалось достаточно для того, чтобы место высадки и сам аппарат занесло пылью. "Феникс" предназначался для поиска воды и льда в районе полярных шапок Марса. Аппарат должен был изучить атмосферу Красной планеты и его поверхность, впервые в истории человечества проведя бурение грунта Марса.За 3 месяца "Феникс" определил наличие льда, рассмотрев в деталях метель на соседней планете. Однако вскоре аппарат отключился в условиях темной марсианской зимы.