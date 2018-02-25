Астрофизики NASA сфотографировали станцию «Феникс» в марсианской пыли
Астрофизики NASA представили снимки станции "Феникс", высадившейся на Марс в 2008 году. В настоящий момент место высадки и сам аппарат значительно занесен пылью, информирует космическое ведомство.
Миссия "Феникса" закончилась 9 лет назад. Данного срока оказалось достаточно для того, чтобы место высадки и сам аппарат занесло пылью. "Феникс" предназначался для поиска воды и льда в районе полярных шапок Марса. Аппарат должен был изучить атмосферу Красной планеты и его поверхность, впервые в истории человечества проведя бурение грунта Марса.
За 3 месяца "Феникс" определил наличие льда, рассмотрев в деталях метель на соседней планете. Однако вскоре аппарат отключился в условиях темной марсианской зимы.
Миссия "Феникса" закончилась 9 лет назад. Данного срока оказалось достаточно для того, чтобы место высадки и сам аппарат занесло пылью. "Феникс" предназначался для поиска воды и льда в районе полярных шапок Марса. Аппарат должен был изучить атмосферу Красной планеты и его поверхность, впервые в истории человечества проведя бурение грунта Марса.
За 3 месяца "Феникс" определил наличие льда, рассмотрев в деталях метель на соседней планете. Однако вскоре аппарат отключился в условиях темной марсианской зимы.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:40