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В музее США установлена новая витрина для корабля программы "Союз-Аполлон"

В музее Калифорнийского научного центра (Лос-Анджелес) корабль миссии "Союз-Аполлон" представлен перед посетителями в новой улучшенной витрине, обеспечивающей широкий обзор внутреннего убранства космического челнока. Об этом сообщает портал Space.

В музее США установлена новая витрина для корабля программы "Союз-Аполлон"


Американский корабль "Аполлон", выставленный в музее, в 1975 году провел историческую стыковку с советским пассажирским челноком "Союз-19". Витрина была произведена в Германии по современным технологиям, обеспечивающим наилучшую сохранность обшивки корабля от внешнего воздействия и разрушения.

Стекло обладает шестью гранями из ламинированного волокна. Ранее для экспонирования корабля применялся акриловый пластик, но данный материал менее устойчив к царапинам и прочим видам воздействия. Для осмотра стыковочного люка предусмотрено зеркало в верхней части витрины.
Наука
Добавил: Юля Карпеченко Сегодня, 13:30
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