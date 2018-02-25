В музее США установлена новая витрина для корабля программы "Союз-Аполлон"

Американский корабль "Аполлон", выставленный в музее, в 1975 году провел историческую стыковку с советским пассажирским челноком "Союз-19". Витрина была произведена в Германии по современным технологиям, обеспечивающим наилучшую сохранность обшивки корабля от внешнего воздействия и разрушения.Стекло обладает шестью гранями из ламинированного волокна. Ранее для экспонирования корабля применялся акриловый пластик, но данный материал менее устойчив к царапинам и прочим видам воздействия. Для осмотра стыковочного люка предусмотрено зеркало в верхней части витрины.