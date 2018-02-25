Представитель от Украины на «Евровидение-2018» уже известен

Вчера завершился национальный отбор на Евровидение. По версии жюри профессионалов и проголосовавших телезрителей, определился победитель, который отправится в Лиссабон от имени Украины. Победу над остальными претендентами одержал 20-летний Константин Бочаров из Одессы. Парень выступает под сценическим прозвищем Melovin. Артист 2 года назад одержал победу в шоу «Х-фактор».