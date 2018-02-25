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В Подмосковье в фуре обнаружили три трупа

В Подмосковье в припаркованной фуре были обнаружены тела троих граждан Казахстана. Полиция ведет расследование.
В Подмосковье в фуре обнаружили три трупа


В Чеховском районе под Москвой правоохранители нашли три мужских трупа. Приблизительный возраст погибших - 35-40 лет. Скорее всего они были жителями Республики Казахстан. Кроме того, осведомленный источник рассказал о найденных поблизости от тел газовой горелке и пустой таре от алкоголя.

Сейчас по факту обнаружения тел проводится доследственная проверка. По основной версии, все трое мужчин скончались в результате несчастного случая. Также, как сообщил официальный источник, один из трупов уже опознали.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:15
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