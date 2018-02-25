В Подмосковье в фуре обнаружили три трупа

В Чеховском районе под Москвой правоохранители нашли три мужских трупа. Приблизительный возраст погибших - 35-40 лет. Скорее всего они были жителями Республики Казахстан. Кроме того, осведомленный источник рассказал о найденных поблизости от тел газовой горелке и пустой таре от алкоголя.Сейчас по факту обнаружения тел проводится доследственная проверка. По основной версии, все трое мужчин скончались в результате несчастного случая. Также, как сообщил официальный источник, один из трупов уже опознали.