В Бельгии открыли монумент советским и российским воинам

Мероприятие по открытию монумента прошло 23 февраля. Памятник размещается в зоне Мемориала союзных сил. Мемориальный комплекс соорудили еще в 2001 году, но время дало о себе знать: камень стал постепенно разрушаться. На протяжении последних нескольких месяцев здесь велись работы по восстановлению комплекса.Сергей Петросов, занимающий пост ответственного секретаря БФРО, заявил, что для русскоязычных граждан, живущих в стране, обелиск является символом памяти и уважения к погибшим воинам, отдавшим свои жизни для счастливого будущего.Посол России в Бельгии Александр Токовинин присутствовал на открытии монумента. В своей речи на церемонии открытия он особо подчеркнул, что мемориал – это дань уважения к общему прошлому двух стран – России и Бельгии. И он должен стать очередным шагом на пути укрепления отношений.