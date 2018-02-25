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В Бельгии открыли монумент советским и российским воинам

В Бельгии открыли реконструированный обелиск, посвященный бойцам России и Советского Союза, погибшим в Первой и Второй мировых войнах.
В Бельгии открыли монумент советским и российским воинам


Мероприятие по открытию монумента прошло 23 февраля. Памятник размещается в зоне Мемориала союзных сил. Мемориальный комплекс соорудили еще в 2001 году, но время дало о себе знать: камень стал постепенно разрушаться. На протяжении последних нескольких месяцев здесь велись работы по восстановлению комплекса.

Сергей Петросов, занимающий пост ответственного секретаря БФРО, заявил, что для русскоязычных граждан, живущих в стране, обелиск является символом памяти и уважения к погибшим воинам, отдавшим свои жизни для счастливого будущего.

Посол России в Бельгии Александр Токовинин присутствовал на открытии монумента. В своей речи на церемонии открытия он особо подчеркнул, что мемориал – это дань уважения к общему прошлому двух стран – России и Бельгии. И он должен стать очередным шагом на пути укрепления отношений.
В мире / Общество
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 13:00
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