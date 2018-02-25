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В Японии задержали американца, подозреваемого в убийстве и расчленении

В Японии задержан 26-летний американец, которого полиция подозревает в том, что он убил и расчленил девушку.
В Японии задержали американца, подозреваемого в убийстве и расчленении


По версии японских правоохранителей, местная девушка отправилась на свидание с подозреваемым, после которого ее уже никто не видел. Родители объявили ее в розыск. Вскоре правоохранители обнаружили в одной из квартир здания, где видели пару вместе, чемодан с отрезанной головой. Полиция считает, что она принадлежала исчезнувшей японке.

Сообщается, что камеры видеонаблюдения записали, как японка вместе с американцем заходят в дом, где сдается жилье туристам. Кадров, как она из него выходит, в записи нет. А вот подозреваемый выходил не один раз, неся в руке большую сумку, а потом скрылся в неизвестном направлении.

Японская полиция задержала гражданина США в соседней с городом префектуре, предъявив ему обвинения в похищении девушки. Кроме головы никаких других останков потерпевшей пока не обнаружено. Мужчина свою вину отрицает.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 11:05
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