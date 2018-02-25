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Виктория Бекхэм сломала ногу

Виктория Бекхэм вернулась с горнолыжного отдыха со сломанной ногой.
Виктория Бекхэм сломала ногу


На странице Instagram Виктории появилось фото, где она позирует перед камерой, стоя на костылях. «Небольшой перелом. Мне просто нужен отдых» - поделилась она. А своих подписчиков поблагодарила за теплые отклики.

Недавно все семейство Бекхэмов отдыхало на горнолыжном курорте, где вовсю предавалось зимним забавам. Одна из таких забав закончилась для певицы переломом ноги.

Впрочем, Виктория не особо стесняется своего нового состояния. Папарацци сняли ее, выходящую из клиники на костылях и при этом на здоровой ее ноге красовалась туфля на каблуке.

История с Викторией Бекхэм – не первый случай, когда кто-то из их звездного семейства получает травму на зимнем отдыхе. Прошлогодний отдых для главы семейства закончился не совсем удачно: упав со сноуборда, Дэвид вsбил себе зуб. А немногим ранее Бруклин, также упав со сноуборда, сломал ключицу.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 12:50
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