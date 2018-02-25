В России наспех сняли второй сезон сериала «Спящие»

Также сообщается, что в качестве режиссера второго сезона выступил известный российский специалист Юрий Быков. В свою очередь Быков ранее извинился за некоторые свои ошибки, поскольку тема проекта является специфической. Помимо этого режиссер признался в защите власти со своей стороны, о которой страдают люди.На данный момент никто не сообщает о дате выхода проекта на экраны. Тем не менее, отмечается, что работа над второй частью сериала «Спящие» проводилась в очень быстром темпе и уже сейчас заканчиваются последние работы над созданием серий.Напомним, что первая часть многосерийной ленты рассказала зрителям о представителях ЦРУ, которые запланировали в России цветную революцию.