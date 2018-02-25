АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Месть йети: Древнее существо не простило ученому Владимиру Пушкареву вторжение в свою жизнь и уничтожило врага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

В России наспех сняли второй сезон сериала «Спящие»

Стало известно, что в России провели экстренные съемки сериала «Спящие». Стоит отметить, что первый сезон проекта вызвал неоднозначное мнение у критиков, а также целый скандал на фоне пропаганды. Сценаристом первой части сериала выступил Сергей Минаев.

В России наспех сняли второй сезон сериала «Спящие»


Также сообщается, что в качестве режиссера второго сезона выступил известный российский специалист Юрий Быков. В свою очередь Быков ранее извинился за некоторые свои ошибки, поскольку тема проекта является специфической. Помимо этого режиссер признался в защите власти со своей стороны, о которой страдают люди.

На данный момент никто не сообщает о дате выхода проекта на экраны. Тем не менее, отмечается, что работа над второй частью сериала «Спящие» проводилась в очень быстром темпе и уже сейчас заканчиваются последние работы над созданием серий.

Напомним, что первая часть многосерийной ленты рассказала зрителям о представителях ЦРУ, которые запланировали в России цветную революцию.
Общество / Культура
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:40
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Меган Маркл не пригласит на свадьбу сводную
На снимке погибшей группы Дятлова был обнаружен
В сети появились рендеры нового Toyota RAV4
Яна Кошкина перепутала даты во время поздравления
В Discord появились подтверждённые серверы для
Лена Миро просит полных людей отказаться от
Японский ученый Митио Каку предлагает людям
Татьяна Тотьмянина снова стала на коньки после
Родстер BMW i8 появится в продаже в марте
В Аргентине НЛО решил принять участие в авиашоу
LG анонсировала презентацию флагманской версии
Роман Гриценко мечется между Марго Овсянниковой и
Военные истребители сражались с НЛО над
Зрители считают, что Алексей Купин единственный
Ушла из жизни индийская актриса Шридеви
Анастасия Волочкова после ночи с любовником
Peterbilt 579 получил огромный спальный осек
Билеты на концерт Ольги Бузовой сильно подешевели
Российские хоккеисты отметили победу на ОИ
Фанаты Лолиты чуть не сорвали её концерт в
Toyota и Hyundai отзывают 110 тысяч авто из-за
Голосовые помощники вытеснят с рынка современные
Анастасия Квитко поразила поклонников
Samsung представила официальное видео со
Умер бывший главный конструктор «АвтоВАЗ» Георгий
В РФ рухнули цены на дешевые смартфоны от Samsung
На трассе “Сызрань – Саратов” был замечен
Внешний вид пришельцев напоминает хищников –
Мошенники предлагают за 100 тысяч рублей устроить
«Газпром» и Пакистан провели переговоры о
Просмотреть все новости