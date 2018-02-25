Белые мужчины остаются единственной угрозой для пивоваров

Исследования проводили специалисты Berenberg Research. Организаторы опросили примерно 6000 жителей из США. Результаты показали, что предпочитают вино и крепкие напитки, молодые люди возрастом, начиная с 16 лет и до 22. Среди женщин более предпочтительны алкогольные напитки с присутствием ароматизаторов.Особо отмечается, в общем, поколением Z употребляется примерно на 20% меньше спиртного, чем миллиниалами, это поколение обозначается как - Y. Все говорит за то, что среди молодых людей набирают темпы соответствия здоровому образу жизни. Уже давно не признак определенной крутости, для современной молодежи, употребление необоснованно большого количества алкоголя и наркотиков. В итоге, напрашивается вывод, что пивным компаниям стоит задуматься и готовиться к выпуску слабоалкогольных и безалкогольных напитков.