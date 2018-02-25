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Белые мужчины остаются единственной угрозой для пивоваров

Как выяснили аналитики, среди молодых людей, родившихся после 1996 года и которых определили, как поколение Z, почти не встретишь страстных любителей пить пиво. К тому же, только среди белых мужчин не прекращается употребление пенного напитка. Как оказывается, их значительно меньше в настоящее время, так как теперешнее поколение состоит на 27% из латиноамериканцев, а они, как известно, среди всего прочего, предпочитают употреблять текилу.

Исследования проводили специалисты Berenberg Research. Организаторы опросили примерно 6000 жителей из США. Результаты показали, что предпочитают вино и крепкие напитки, молодые люди возрастом, начиная с 16 лет и до 22. Среди женщин более предпочтительны алкогольные напитки с присутствием ароматизаторов.
Белые мужчины остаются единственной угрозой для пивоваров


Особо отмечается, в общем, поколением Z употребляется примерно на 20% меньше спиртного, чем миллиниалами, это поколение обозначается как - Y. Все говорит за то, что среди молодых людей набирают темпы соответствия здоровому образу жизни. Уже давно не признак определенной крутости, для современной молодежи, употребление необоснованно большого количества алкоголя и наркотиков. В итоге, напрашивается вывод, что пивным компаниям стоит задуматься и готовиться к выпуску слабоалкогольных и безалкогольных напитков.
Общество / Технологии
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 12:10
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