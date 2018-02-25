Украина готова к отражению любой агрессии со стороны России

Муженко отметил, что руководство готовит военных к различным неприятным ситуациям, поскольку Украина должна быть готова отразить нападение в любой момент. Также он добавил, что такая боевая готовность будет сохраняться до тех пор, пока агрессия со стороны России не исчезнет и государству не будет угрожать вооруженный конфликт.Помимо этого начальник Генштаба сказал, что в конце текущего года в расположение ВСУ поступят танки «Оплот», которые военные ожидали получить еще в январе или феврале. Тем не менее, по ряду технических причин было решено перенести выпуск этих танков.