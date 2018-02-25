Украина готова к отражению любой агрессии со стороны России
Как передает «Радио Свобода», Украина готова противостоять даже самой сильной со стороны России агрессии. Так начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Муженко заявил, что у военного командования страны имеются планы на разные сценарии, по которым может пойти вооруженное противостояние с Россией.
Муженко отметил, что руководство готовит военных к различным неприятным ситуациям, поскольку Украина должна быть готова отразить нападение в любой момент. Также он добавил, что такая боевая готовность будет сохраняться до тех пор, пока агрессия со стороны России не исчезнет и государству не будет угрожать вооруженный конфликт.
Помимо этого начальник Генштаба сказал, что в конце текущего года в расположение ВСУ поступят танки «Оплот», которые военные ожидали получить еще в январе или феврале. Тем не менее, по ряду технических причин было решено перенести выпуск этих танков.
Муженко отметил, что руководство готовит военных к различным неприятным ситуациям, поскольку Украина должна быть готова отразить нападение в любой момент. Также он добавил, что такая боевая готовность будет сохраняться до тех пор, пока агрессия со стороны России не исчезнет и государству не будет угрожать вооруженный конфликт.
Помимо этого начальник Генштаба сказал, что в конце текущего года в расположение ВСУ поступят танки «Оплот», которые военные ожидали получить еще в январе или феврале. Тем не менее, по ряду технических причин было решено перенести выпуск этих танков.
Политика
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 12:00