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Актер из "Гарри Поттера" рассказал, что спорт спас его от дурной славы

Знаменитый Актер Джошуа Хердман, игравший роль Грегори Гойла в «Гарри Поттере», сделал признание, что благодаря спорту он вернул свою жизнедеятельность.

Актер из "Гарри Поттера" рассказал, что спорт спас его от дурной славы


Впоследствии нашумевшей серии фильмов «Гарри Поттер», которые имели колоссальный успех и многомиллионные просмотры, я потерял контроль и начал вести разгульную жизнь. Но настало время выбираться из этого, и я заставил себя сосредоточиться на боевых искусствах. Они научили меня выдержке, дисциплине, упорству и вдохновили взяться за себя - признался актер.


На данный момент у молодого актера, Джошуа Хердмана уже имеется черный пояс по джиу-джитсу, и он не останавливается на достигнутом, продолжая покорять высоты в спорте, начиная свою карьеру в ММА. Ко всему, в ближайшее время актер будет занят подготовке к съемкам в новом фильме.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Елена Юрьева Сегодня, 11:50
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