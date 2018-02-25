Актер из "Гарри Поттера" рассказал, что спорт спас его от дурной славы

Впоследствии нашумевшей серии фильмов «Гарри Поттер», которые имели колоссальный успех и многомиллионные просмотры, я потерял контроль и начал вести разгульную жизнь. Но настало время выбираться из этого, и я заставил себя сосредоточиться на боевых искусствах. Они научили меня выдержке, дисциплине, упорству и вдохновили взяться за себя - признался актер.

На данный момент у молодого актера, Джошуа Хердмана уже имеется черный пояс по джиу-джитсу, и он не останавливается на достигнутом, продолжая покорять высоты в спорте, начиная свою карьеру в ММА. Ко всему, в ближайшее время актер будет занят подготовке к съемкам в новом фильме.